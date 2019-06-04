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вторник, 04 июня 2019 14:32

Владельцы Tesla смогут играть в новую игру

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Автор: Nintendo
  Игра Cuphead
Игра Cuphead

Владельцы электромобилей Tesla Model 3, Model S и Model X смогут играть в гру Cuphead прямо в машине.

Из-за ограничений памяти бортового компьютера, игра получит только первый начальный уровень Inkwell Isle One, сообщает Digital Trends.

Cuphead на Tesla не будет поддерживать сенсорный дисплей. Для того, чтобы поиграть в электромобили, придется подключать контроллер.

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По словам разработчиков, конвертировали упрощенную версию Cuphead на Tesla, игра должна запускаться без глюков, об этом рассказали разработчики, конвертировали упрощенную версию Cuphead на Tesla.

"Мы были очень довольны, когда узнали, что мистер Маск - поклонник нашей игры. Было действительно здорово получить возможность поработать с такой инновационной компанией", - сообщил продюсер StudioMDHR Маджа Молденхауер.

Cuphead появится в элетромобиль Tesla летом 2019 года.

В электромобилях Tesla уже доступны некоторые классические игры компании Atari - Asteroids, Lunar Lader и другие. В них можно играть с помощью сенсорного экрана и геймпада.

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