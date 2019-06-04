Проблема разряженных электромобилей решена

Автор: Öamtc Австралийцы выпустила фургон с подзарядкой для электромобилей

В Австрии компания Öamtc выпустила на дороги фургон с подзарядкой для электромобилей.

Устройство состоит из нескольких литиевых элементов. Он заряжает электромобиль за 15-20 мин. Этого достаточно, чтобы машина добралась до ближайшего АЗС или СТО, сообщает компания Öamtc на своей странице в Facebook.

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Такое приспособление выглядит, как обычный фургон с прицепом с литиевыми батареями. Однако, судя по фото, их можно перевозить и в самом фургоне.

Компании уже удалось помочь электромобилю Mercedes, которому не удалось добраться до ближайшей заправки. Аккумулятор подзарядили за 20 мин., что помогло владельцу продолжить езду.

Компания Ford в 2020-м выведет на рынок свой первый серийный электрический кроссовер. Его запас хода без подзарядки будет не менее 590 км.