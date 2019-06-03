На рынке автомобилей Украины появился новый лидер

Рынок автомобилей в мае увеличился на 6,9 тыс. машин Фото:Укрінформ

В мае 2019 на украинском рынке реализовалы 6,9 тыс. новых легковых автомобилей.

Первое место заняли машины японской марки Toyota. В предыдущих месяце зарегистрировалы 1238 новых машин. Это на 46% автомобилей больше, чем в мае прошлого года, сообщает Укравтопром.

Второй стала Renault. По пятый месяц 2019 года машин этой марки увеличилось на 967 единиц. По сравнении с маем 2018 года спрос на машину вырос на 29%.

Тройку лучших замыкает Hyundai. В мае зарегистрировалы 501 транспортное средство этой марки. Это на 0,6% меньше, чем в предыдущей году.

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Четвертую строчку майского рейтинга заняла японская компания Nissan - 468 машин и на 26% больше по сравнении с маем прошлого года.

Завершает лидерскую пятерку KIA с результатом 445 автомобилей. Это на 18% больше.

Также в ТОП-10 майского рынка попали: Skoda - 319 штук и минус 17% по сравнении с 2018 годом; Volkswagen - 314, минус 24%; Mitsubishi - 250, плюс 57%; Mazda - 215, минус 13% Suzuki - 205, минус 11%.

Лучшим стал автомобиль Toyota RAV4. Его купил 551 покупатель.

В январе украинцы купили 441 электромобиль. Это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.