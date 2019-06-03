Uber начал блокировать пассажиров Фото:CarDiagram

Сервис заказа такси Uber начал блокировать пользователей, рейтинг которых ниже среднего.

Сегодня такое нововведение действует в США и Канаде. Сервис заверил, что сначала пользователь получит соответствующее сообщение, что его планируют заблокировать. Это делают для того, чтобы пассажир смог повысить рейтинг и в дальнейшем пользовался сервисом.

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Согласно действующим рекомендациям, для поддержания рейтинга пассажир не должен сорить в машине, не оскорблять и не домогаться водителя, не пытаться применить к нему физическую силу.

Неизвестно, какой рейтинг должен быть, чтобы пассажира отключили от Uber. Известно, что пользователей блокируют, когда рейтинг опускается ниже 4,6 балла из 5 возможных. Считают, что такие меры делают для безопасности водителей Uber, которые иногда страдают от пассажиров.

Компания Uber за 3 месяца этого года получила более $1 млрд чистого убытка. В организации резко возросли расходы на маркетинг и продажи.