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понедельник, 03 июня 2019 15:20

Составили рейтинг автомобилей, которые чаще всего похищают

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Составили рейтинг автомобилей, которые чаще всего похищают
Чаще всего воруют автомобили Toyota Фото:Конкурент

В 2018 году в Украине похитили 4092 автомобили.

Лидерами рейтинга стали машины марок Toyota, Mercedes, BMW и Honda. В столице стране чаще всего крадут ВАЗ и Daewoo, сообщает департамент уголовного розыска Нацполиции.

25% всех угонов произошли в Киеве. 10% в Одесской области. Третье место заняла Днепропетровская область - 9% угнанных машин.

За первые 3 месяца этого года в Украине похитили 766 автомобилей. Из них 250 вернули владельцам. Чаще всего крадут автомобили на парковках торговых центров и во дворах многоэтажек.

5 мая в украинской певицы Ольги Цыбульской украли автомобиль. Машиной была Toyota Raw4 Hybrid черного цвета. Позже автомобиль нашли и вернули женщине.

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Дата
03
июня

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