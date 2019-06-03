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понедельник, 03 июня 2019 18:00

Американцы создали "лейкопластер" для дорог

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Американцы создали &quot;лейкопластер&quot; для дорог
Дорожный лейкопластырь Фото: Автотема

Компания American Road Patch разработала защитное покрытие для заделки дорожных выбоин.

Покрытие предотвращает повторное образование ям и разрастанию трещин. Оно получило свое название из-за того, что представляет собой липкую ленту, сообщает Автотема.

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Дорожный лейкопластырь рекомендуют использовать, чтобы залатать небольшие дорожные выбоины. Кроме этого, оно позволяет избежать новых ям, ведь надежно стягивает их края.

В Луцке требуют запретить ремонтировать улицы с помощью засыпки камни в ямы.

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Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

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