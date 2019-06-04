Маск рассказал о космических технологиях новой модели Tesla

Маск рассказал о двигателе Tesla Roadster. Фото с открытых источников.

Генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал о будущем двигателей нового суперкара компании, модели Roadster.

Первые серийные Tesla Roadster начнут сходить с конвейера уже в 2020 году.

Авто получит технологию, подобную тем, которые используются в ракетостроении. У покупателей будет возможность заказать для машины специальную установку с металокомпозитних баками высокого давления, передает Futurism.

Еще в январе этого года, Маск в ответ на сообщение в Twitter с авто DeLorean из фильма "Назад в будущее", что летит написал, что "новый родстер самом деле будет делать что-то подобное".

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Он добавил, что "родстер будет использовать систему двигателей холодного газа SpaceX с воздухом высокого давления вместо двух задних сидений".

Впервые Маск вспоминал SpaceX Package Tesla в июне 2018-го. В интервью, которое он дал в эти выходные, он также сказал, что в год будет производиться не более 10 тысяч единиц нового автомобиля, и он, вероятно, будет выпущен в следующем году. Маск также отметил, что планы будут соблюдены если "все пойдет хорошо".

Компания Tesla разрабатывает первый серийный электрический пикап. У него будет полноприводная динамическую подвеску и буксировочный потенциал около 140 тонн.