В Украине "зебры" обустраивают подсветкой, что выдерживает 20 тонн

В Украине пешеходные переходы обустраивают подсветкой. Фото: из открытых источников

Впервые в Украине, на Полтавщине, пешеходные переходы начали оборудовать небольшими фонарями, которые приклеивают прямо к асфальту. Днем приборы почти незаметны, а ночью фонари начинают мелькать. Они заранее предупреждают водителей о пешеходном переходе.

Модуль относительно прост: в центре находится солнечная батарея, которая в течение дня питает аккумулятор что внутри. Когда темно - активизируются фонари. Их устанавливают с каждой стороны перехода. Они мигают и привлекают внимание водителей.

Дорожники устанавливают фонари в селах, где часто обычное освещение на столбах не работает. В приоритете - переходы возле школ, детсадов, больниц - там, где есть поток людей.

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В полиции говорят, когда у перехода появляется освещение, знаки или такие наземные фонари, то количество случаев наезда на пешеходов уменьшается вдвое.

Фонарь выдерживает нагрузку 20 тонн, новыми элементами оборудовали около семи десятков переходов на Полтавщине. Для одной пешеходной полосы используют шесть осветительных модулей. Стоит 16 тыс. грн.

В автодоре говорят, они прослужат как минимум пять лет, если по ним не будут ездить сверхтяжелые фуры, или кто-то не украдет. Об этом сообщили на tsn.ua.

Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработает до конца года. Штрафовать с ее помощью будут не водителей-нарушителей, а юридических владельцев авто.