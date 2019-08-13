Видеофиксация нарушений ПДД заработает до конца года

Видеофиксацию нарушений ПДД запустят в этом году. Фото: из открытых источников

Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработает до конца года. Правда, штрафовать с ее помощью будут не водителей-нарушителей, а юридических владельцев авто.

"Киев уже закупил 10 камер, их установили в 10 локациях и согласовали с полицией. Другие города пока ждут", - рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Крыклий.

Для владельцев авто введут систему штрафных баллов. Сначала у автовладельцев будут отсчитываться виртуальные баллы, а в дальнейшем будет налагаться полноценный штраф за правонарушение.

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Штрафы можно увидеть в электронном кабинете водителя и оплатить их.

"Штраф будет накладываться на владельца авто, но владелец может сообщить, кто был за рулем. Плюс появляется термин "надлежащий пользователь". Это особенно важно для юридических, лизинговых, компаний, для прокатных организаций. Они вносят это в электронный кабинет, реестр, и мы будем штрафовать непосредственно того, кто был за рулем", - говорит Владислав Крыклий.

Об этом сообщили на auto.24tv.ua.

Отныне при сдаче практического экзамена действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будет устанавливаться в каждой экзаменационной машине.