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среда, 28 августа 2019 18:34

В Украине вводят евростандарты строительства дорог

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В Украине вводят евростандарты строительства дорог
В Украине вступают в силу новые стандарты строительства дорог. Фото: europeanbestdestinations.com

С 1 сентября 2019 в Украине вступают в силу новые стандарты строительства дорог.

Новые правила строительства должны повысить безопасность на дорогах и качество трасс в целом. Все нововведения должны приблизить стандарты возведения дорог в Украине к европейским.

Новыми нормами предусмотрено:

• Возможность сужения крайних левых полос на главных трассах и сведения расширенных остановочных полос;

• Проектирование противоослепительных экранов, а также шумовых полос, которые помогают водителям не засыпать за рулем;

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• Рекомендация устраивать SOS-станции на трассах для первой помощи в случае различных чрезвычайных ситуаций;

• Возможность делать разрывы ограждения для быстрого проезда спецтехники;

• Возможность использования геосинтетиков и модифицированных битумов для возведения дорог.

Новые нормы распространили на строительство новых, реконструкцию и капремонт старых дорог вне населенных пунктов. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбук заместитель министра Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

Об этом сообщили на tsn.ua.

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