Крещатик могут сделать пешеходным

Крещатик могут реконструировать для пешеходов. Фото: auto.24tv.ua

Главную улицу столицы немало обустраивали для колесного странспорта. Если штаб главы государства сделают в "Украинском доме" - главную улицу города могут сделать пешеходной.

Сейчас, касательно Крещатика, нет стратегии развития общественного пространства. Современный вид улицы сформировался стихийно и десятилетиями остается неизменным.

Через переезд президентского офиса, должен измениться и внешний вид центральной части города. Центральные аллеи и площади должны стать общественными и туристическими артериями с ландшафтным дизайном, ресторанами, галереями и арт-пространствами.

Сейчас Крещатик это - магистраль с восемью полосами движения для транспорта. Пропускная способность - чрезмерная, считают эксперты, и ее нужно уменьшить. Советник заместителя председателя КГГА Дмитрий Беспалов предлагает уменьшить количество полос движения до пяти, а остальную проезжую часть превратить в бульвар. По одной полосе в каждом направлении предложено отдать общественному транспорту, а скорость движения уменьшить до 30 км/ч.

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Актуальным для Крещатика остается вопрос обустройства наземных переходов вместо подземных.

"Наземные переходы нужны в местах примыкания перпендикулярных улиц. Например, уже обустроен наземный переход возле улицы Богдана Хмельницкого. Такие переходы можно сделать на месте примыкания Прорезной и Городецкого ", - говорит Дмитрий Беспалов. Перпендикулярные улицы можно использовать для обустройства наземных паркингов для автомобилей.

Чтобы сделать пространство дружнее для пешеходов, на Крещатике необходимо поставить скамейки, создать рекреационную зону и обустроить доступные общественные туалеты, - считает архитектор Максим Головко. Специалист отмечает, что о превращении Крещатика на пешеходную улицу говорить рано. По его мнению, на Крещатике находится много административных зданий. Это, в первую очередь, политический вопрос. Если говорить о перекрытии Крещатика, нужно решать, куда перенаправить транспортные потоки. Об этом сообщили на auto.24tv.ua.