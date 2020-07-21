В Украине снова обнаружили "автомобиль-двойник"

Автор: Патрульная полиция Украины Владельцы "автомобилей-двойников" подделывают автомобильные номера

Патрульная полиция Украины нашла очередной "автомобиль-двойник" на дороге.

Недавно жительница Белой Церкви получила 6 административных материалов о нарушении скоростного режима в Киеве. Несмотря на это, на собственном Range Rover она ездит исключительно по улицам своего города и столицу не посещала.

Автор: Патрульная полиция Украины Владельцы "автомобилей-двойников" подделывают автомобильные номера

После инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП нашли идентичный автомобиль Range Rover в Вишневом. Транспортное средство имеет аналогичный цвет и государственный номерной знак, как и у заявительницы.

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"За рулем находился мужчина, который сообщил, что документов на транспортное средство не имеет, а номера кузова авто не соответствовали базам данных, - сообщают в ведомстве. - На нарушителя патрульные составили административные материалы за управление транспортным средством без документов и государственного номерного знака. В дальнейшем этим делом будут заниматься следователи".

Какие детали необходимо проверить в машине перед длительной поездкой.