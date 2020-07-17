Какие детали необходимо проверить в машине перед долгой поездкой

Перед дальней дорогой надо проверить многие детали в авто Фото: slk.kh.ua Фото: slk.kh.ua

Назвали, какие составляющие авто стоит пересмотреть, чтобы снизить вероятность отказа транспортного средства в ближайший период.

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Так, перед дальней дорогой надо проверить:

Герметичность всех систем, где есть жидкости

Стыки шлангов, патрубки, радиаторы. Все подтеки следует устранить, желательно заменить старые резиновые и пластиковые детали.

Детали, которые быстро изнашиваются

Тормозные колодки, шины, шарниры подвески. Все, что имеет признаки износа, надо отрегулировать или заменить.

Электричество

Свечные провода, состояние разъемов под капотом, охранную систему и лампы в фарах. Вероятность, что последние перегорят, снизится, и свет станет ярче.

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Уровень жидкостей

Антифриз, масло в двигателе, трансмиссии и в бачке усилителя руля. Если тот или иной уровень падает слишком быстро, ищите причину и устраняйте ее.

Топливную систему

Ее желательно проверить на предмет чистоты форсунок и фильтровальных сеток. На СТО это проверяется посредством анализа работы двигателя диагностическим сканером.

Фильтры

Топливной системы и салонного воздуха в первую очередь. Если ресурс фильтров до плановой замены перед выездом остался небольшой, они могут забиться досрочно - например, из-за контрафактного топлива на неизвестной АЗС или из-за пыльной дороги и обочины.

Шины

Надо проконтролировать давление в них и состояние боковин - нет ли на них порезов или выпуклостей.

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Fiat-Chrysler и Peugeot-Citroen получили название для совместного альянса.