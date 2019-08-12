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понедельник, 12 августа 2019 18:00

В Украине растет рынок автомобилей

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Автор: RST.ua
  ТОП-6 моделей июля
ТОП-6 моделей июля

В июле украинцы приобрели 7,6 тыс. новых автомобилей.

За аналогичный период прошлого года в Украине зарегистрировали на 19% машин меньше, чем в этом году. Самыми популярными марками стали Renault, Toyota и Skoda, передает RST.ua.

В целом украинцы потратили на покупки новых автомобилей $ 240 млн. Больше всего машин приобрели киевляне - 3 тыс. транспортных средств на сумму $ 95 млн. Меньше всего в Черновцах - 59 автомобилей.

Среди компактных автомобилей чаще всего покупали Fiat 500. В B-классе лидером стало Renault Sandero. Самая популярная модель в C-классе - Renault Logan MCV. Универсал Skoda Octavia чаще всего покупали среди машин класса D.

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Среди автомобилей E-класса больше всего продаж получила Toyota Camry. В F-классе бестселлером был Porsche Panamera. Среди внедорожников лидером продаж стал кроссовер Kia Sportage, который оказался самым популярным среди всех классов.

Также зарегистрировали новые машины класса "люкс". Среди них две Bentley Continental GT стоимостью по $ 300 тыс и десять Mercedes GT-Class AMG по $ 150 тыс. В июле в Украине выехал на дороги два Rolls-Royce Phantom стоимостью по $ 500 тыс и кроссовер Rolls-Royce Cullinan за $ 400 тыс.

В первом полугодии в Украине зарегистрировали 38 тыс новых автомобилей. На покупку этих машин потратили $ 1,3 млрд. Самой популярной маркой стало Renault. Также спросом пользовались Toyota и Kia.

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