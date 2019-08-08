Самый быстрый электромотоцикл украинского производства доставили в США

Фото: Український електромобіль прямує на Bonneville

Украинец Сергей Малик прибыл в Америку, чтобы установить очередной рекорд скорости на сконструированном электромотоцикле собственного производства.

Президент Киевского городского автомотоклуба Сергей Малик вместе с командой в третий раз участвует в гонках на соленом озере Бонневиль. Сейчас мужчина установил два рекорда на этих соревнованиях.

В 2017 с первой попытки Малику удалось разогнаться до 116 км/ч. В прошлом году на юбилейных 70-х соревнованиях украинцу удалось развить рекордные в своем классе - 168 км/ч. В этом году он будет пытаться установить новый рекорд - более 320 км/ч. Для этого создал новый электромотоцикл.

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"Я старался, чтобы мотоцикл максимально оставался украинским. Украинская команда под украинским флагом. Я придумал ему название "The spirit of Ukraine" - "Дух Украины". Это уже электромотоцикл, который на 90% производится в Украине нашими специалистами, - говорит президент Киевского городского автомотоклуба Сергей Малик. - В этом году хочу попасть в "Клуб 200" - это те, кто выезжает за 200 миль. В одной мили - 1,62 км/ч, то есть более 320 км/ч ".

Полноценный тест-драйв электромотоцикла в Украине невозможно провести. Для этого необходимо дорога из соли длиной две мили или 3,2 км. По словам мотогонщика такое покрытие очень сильно отличается от привычных асфальта, грунта песка или даже гравия. Созданный им мотоцикл не приспособлен для дорог общего пользования.

Сергей Малик установил рекорд объехав Украину вдоль границы за 13 дней. Достижением стало его путешествие по Европе протяженностью 32 тыс. км, которая продолжалась 10 недель. Также мужчина устраивал гонки на взлетно-посадочной полосе с самолетом.