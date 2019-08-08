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четверг, 08 августа 2019 21:08

Как строили самый быстрый электромотоцикл в истории
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Сергей Малик построил самый быстрый электромотоцикл в истории
Фото: Український електромобіль прямує на Bonneville
Сергей Малик построил самый быстрый электромотоцикл в истории
Сергей Малик построил самый быстрый электромотоцикл в истории
Сергей Малик построил самый быстрый электромотоцикл в истории
Сергей Малик построил самый быстрый электромотоцикл в истории

Украинский мотогонщик Сергей Малик смастерил электромотоцикл, на котором хочет установить новый мировой рекорд.

Свое транспортное средство команда Киевского городского автомотоклуба во главе с гонщиком и ее президентом Сергеем Маликом производила в течение двух месяцев. Работу выполняли на детском техническом авиазаводе им. Антонова. Несмотря на то, что технические данные мотоцикла для заездов на соленом озере Бонневиль держатся в тайне, гонщик таки поделился подробностями о создании байка.

"Мотоцикл получил уникальные разработки. Только на изготовление заднего диска мы потратили около 100 квадратных метров чертежей. Общая масса электромотоцикла составляет 650 кг. Из них 90 кг - литий-ионные батареи. Мотор имеет мощность 300 кВт. Инновационные конструкции, которые имеет транспортное средство можно применить в народном хозяйстве ", - говорит мотогонщик.

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Создавать конструкцию нового электромотоцикла Малику помогал инженер Евгений Ковальчук. Для этого он применил знания и навыки по обработке материалов, которые получил на заводе "Антонов". Также его консультировали ветераны этого предприятия.

"Во второй мировой войне был знаменитый советский самолет-штурмовик Ил-2. Его концепция состояла из стального сварного бронекорпуса, в котором находился мотор, бак и пилот. К нему прикрепляли еще крылья и образовывался самолет, - говорит инженер Евгений Ковальчук. - Я сделал аналогично. Сначала создал силовой корпус, к которому спереди прицепил колесо, сзади маятник, внутрь поместил аккумулятор, а вверху расположил место для водителя. Это просто и надежно".

Сергей Малик установил 36 национальных и международных рекордов. Его основная цель - популяризация Украины. Свои достижения ставит для того, чтобы в будущем эту планку поднимали.

Автор: Соломия Цура
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