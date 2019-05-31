В Украине появился первый сервис проката суперкаров

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Сервис по прокату автомобилей VIP-класса Экзотик-Карс Украина открыли в Киеве.

Несмотря на то, что сервис находится в столице, автомобили можно брать на прокат в любой точке Украины, сообщает Экзотик-Карс Украина.

Сегодня доступными являются Bentley Continental - седан и кабриолет, Jaguar F-Type, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Mercedes-Benz SL, S, G, CLA, E class, BMW, Aston Martin, Porsche Panamera, Cayenne и Range Rover.

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Автомобили можно взять на прокат посуточно и почасово. Кроме этого, доступна функция поездки с водителем. Стоимость аренды зависит от модели автомобиля от $130 до $700 в сутки.

Арендовать автомобиль смогут только лица от 25 лет и с 5-летним опытом вождения. Кроме этого, нужно будет оставлять залог от $1 тыс. до $ 5 тыс. в зависимости от стоимости машины.

Парк компании все время обновляют. Так, скоро появятся автомобили Lamborghini, Ferrari, Audi и другие.

Автопроизводитель Ferrari представил свой первый серийный PHEV - суперкар SF90 Stradale. Гибрид имеет полный привод и впечатляющую мощность 1 тыс. лошадиных сил. Она позиционируется, как самая быстрая в своем сегменте.