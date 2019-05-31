Украинские дороги хотят делать по-новому

Автор: Славомир Новак Глава "Укравтодора" Славомир Новак хочет применять технологию укочуваного бетона

Глава Укравтодора Славомир Новак хочет применять технологию укатываемого бетона для восстановления и сведения дорог в Украине.

Сейчас такую ​​технологию активно применяют в Европе.

"Поверхности из такого бетона можно положить быстрее, чем с обычного. Они имеют меньший процент цемента и не требуют арматуры, а это уменьшает время выполнения работ и стоимость инвестиции", - сообщает в Facebook Славомир Новак.

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После укладки по такой дороге можно ездить уже через сутки. Срок гарантии составляет 15 лет.

Автор: Славомир Новак Глава "Укравтодора" Славомир Новак хочет применять технологию укочуваного бетона

Так, в Польше уже реализовали около 10 отрезков дорог такого типа с применением катка для асфальтобетона.

По состоянию на 28 мая в Украине выполнили 20% дорожных работ, запланированных на 2019 год, что превышает предыдущие ожидания дорожной службы. Лучше продвигаются ремонтные работы в Днепропетровской, Полтавской, Одесской и Львовской областях.