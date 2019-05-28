Увеличат размер штрафа за непристегнутый ремень

 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1701
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 2781
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3708
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4149
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2277
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3726
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3987
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3375
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5634
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16716
Фото
Все фото
12
7
5
11
10
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
470 км на одной зарядке и &quot;сотня&quot; за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
470 км на одной зарядке и "сотня" за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
Космическую Tesla Rоadster Илона Маска уже привезли в Киев - сегодня стартует выставка Plug in
Космическую Tesla Rоadster Илона Маска уже привезли в Киев - сегодня стартует выставка Plug in
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
Видео
Все видео
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1701
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 603
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6435
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2979
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 702
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 10:49

Увеличат размер штрафа за непристегнутый ремень

  Комментировать
  До 510 гривен обещают штраф за непристегнутый ремень. Фото: 5 канал
До 510 гривен обещают штраф за непристегнутый ремень. Фото: 5 канал

Завтра в Раде состоится голосование по законопроекту №10131 об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами.

Законопроект предусматривает увеличение штрафной санкции с 51 грн до 510 грн. Это тот проект закона, который депутаты не приняли в декабре 2018-го, сообщает auto.24tv.ua.

Тогда предлагали увеличение штрафа до 850 грн, но причиной отклонения стало массовое отсутствие депутатов из-за отпусков. Отклоненный проект был зарегистрирован повторно, теперь уже с меньшим штрафом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Права" восстановят за 30 хв. - МВД

Укравтодор заключил соглашение с одной из крупнейших аудиторских компаний мира Deloitte для проведения анализа финансового и правового состояния агентства.

Так агентство поможет Укравтодору оптимизировать работу. Кроме того, хотят привлекать больше частных компаний к сотрудничеству, сообщает глава Службы автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Увеличат размер штрафа за непристегнутый ремень». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Украина и Россия поделили Черноморский флот

"Динамо" возродилось после победы над "Спартаком"

Бессарабия вошла в состав России

Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты

В космос отправили двух обезьян

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 168072
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 112129
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 43348
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 24374
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 24327
Авто
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
12
 Просмотров: 6787
Заряжает электрокары за 20 мин. - в Британии построили сверхбыструю зарядную станцию
Заряжает электрокары за 20 мин. - в Британии построили сверхбыструю зарядную станцию Просмотров: 477
Электронные парковки и "открытый бюджет" - когда Киев станет "умным" городом
Электронные парковки и "открытый бюджет" - когда Киев станет "умным" городом Просмотров: 180
470 км на одной зарядке и "сотня" за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
470 км на одной зарядке и "сотня" за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
7
 Просмотров: 4167
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
5
 Просмотров: 7146
Больше всего комментируют
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
4
У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
3
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
Голосов: 11908
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua