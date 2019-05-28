Увеличат размер штрафа за непристегнутый ремень

До 510 гривен обещают штраф за непристегнутый ремень. Фото: 5 канал

Завтра в Раде состоится голосование по законопроекту №10131 об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами.

Законопроект предусматривает увеличение штрафной санкции с 51 грн до 510 грн. Это тот проект закона, который депутаты не приняли в декабре 2018-го, сообщает auto.24tv.ua.

Тогда предлагали увеличение штрафа до 850 грн, но причиной отклонения стало массовое отсутствие депутатов из-за отпусков. Отклоненный проект был зарегистрирован повторно, теперь уже с меньшим штрафом.

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Укравтодор заключил соглашение с одной из крупнейших аудиторских компаний мира Deloitte для проведения анализа финансового и правового состояния агентства. Так агентство поможет Укравтодору оптимизировать работу. Кроме того, хотят привлекать больше частных компаний к сотрудничеству, сообщает глава Службы автомобильных дорог Украины Славомир Новак.