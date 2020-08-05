В Украине нашли необычную тюнингованную "Волынянку"

Фото: firstgear.ua

В Украине заметили переделанный внедорожник ЛуАЗ-969М.

Автомобиль получил крышу от Mercedes Sprinter, стальные бамперы и лебедку, сообщает firstgear.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие бывшие в употреблении авто лучше всего подойдут для водителей-новичков

Кроме этого, транспортное средство укоротили на 100 мм и вывели вверх выхлоп. Также ему добавили пару дверей, а радиатор пришлось переносить, и для него в капоте выполнили воздухозаборник.

Внедорожник получил 14-дюймовые колеса, багажник на крыше и дополнительную оптику от Volkswagen Golf. В салоне установили кресла от "Ланоса".

Обязательный технический контроль вскоре может заработать не только для коммерческого транспорта или грузовых авто, но и для всех видов транспортных средств.