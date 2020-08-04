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вторник, 04 августа 2020 15:46

Обязательный техосмотр для транспорта может вернуться

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Обязательный техосмотр для транспорта может вернуться
Отмененный в 2011 году механизм может вернуться этой осенью. Фото: pixabay.com

Обязательный технический контроль вскоре может заработать не только для коммерческого транспорта или грузовых авто, но и для всех видов транспортных средств.

Отмененный в 2011 году механизм, вероятно, вернется этой осенью.

Инициатором возвращения техосмотра выступает Министерство инфраструктуры, которое занимается подготовкой соответствующего законопроекта. Сейчас документ дорабатывают с учетом предложений от общественности, профильных ассоциаций и участников рынка, пишет Finance.ua.

"После утверждения правительством документ планируем зарегистрировать в Верховной Раде в начале четвертой сессии парламента, то есть этой осенью. Политическая воля для этих решений тоже есть", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Чтобы этот проект стал законом и вступил в силу, он должен быть одобрен Кабмином, зарегистрирован в Верховной Раде, одобрен народными депутатами, подписан президентом и официально опубликован.

В течение июля украинцы приобрели и зарегистрировали 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с прошлым годом июльский спрос вырос на 10%.

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Дата
04
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