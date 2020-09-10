В Украине будут производить автомобили Renault

В Запорожье будут производить автомобили Renault. Фото: pixabay

Производство автомобилей Groupe Renault для украинского рынка начал крупнейший украинский производитель легковых автомобилей "Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ).

Он входит в структуру Украинской Автомобильной Корпорации. О новом производство сообщили в пресс службе предприятия.

"Перед началом проекта ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. Система" Alliance Production Way "развернута на заводе и будет строго руководствоваться для обеспечения украинского рынка автомобилями международного уровня качества", - написали в сообщении.

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По словам председателя правления ЗАЗа Николая Евдокименко, этот проект создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома.

"Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис с потребностями рынка", - цитирует пресс служба Евдокименко.

Управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия Макс Мисана отметил, что украинский рынок имеет высокий потенциал благодаря своему местоположению и росту интереса к новым автомобилям.

"Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды" сделано в Украине "будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов группы Renault" - сказал Мисана.

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