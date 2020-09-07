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понедельник, 07 сентября 2020 13:15

В Украине готовятся к выпуску электромобилей концерна Volkswagen - идут переговоры

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В Украине готовятся к выпуску электромобилей концерна Volkswagen - идут переговоры
На заводе "Еврокар" могут производить электромобили Volkswagen Фото: autonews

На закарпатском заводе "Еврокар" могут производить электромобили Volkswagen.

Об этом 2 сентября сообщил народный депутат Украины Роберт Горват на своей странице в Facebook.

Законопроекты №3476 и №3477 являются революционными. Они создают условия для перезапуска отечественного автомобилестроения и выхода на европейский рынок. После принятия этих законопроектов кардинально изменится налоговая и таможенная политика в области строительства и импорта транспорта на электротяге. Это позволит начать у нас строительство электрокаров известных мировых производителей. Пишет Роберт Горват на своей странице в соцсети.

Завод "Еврокар" расположен в селе Соломоново Закарпатской области и является одним из крупнейших производителей легковых машин в Украине. На заводе собирают автомобили Skoda. Чешский бренд является частью концерна Volkswagen AG.

Если предположить, что переговоры будут успешными и учесть сотрудничество "Еврокар" с брендом Skoda, то скорее всего в Украине наладят сборку электрического сити-кара Skoda Citigo-e iV или кроссовера Skoda ENYAQ iV. Нельзя исключать и возможность сборки электромобилей линейки Volkswagen ID.

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73-летний киевлянин Эдуард Рудик производит дешевые автомобили из стеклопластика. Пенсионер уже собрал 19 машин, некоторые из них оборудовал электродвигателями. Такой мини-автомобиль может позволить себе чуть ли не каждый, ведь цена составляет всего 18 тысяч гривен.

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