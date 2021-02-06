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суббота, 06 февраля 2021 17:13

"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль

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&quot;В народе их называют&quot;Каблучки&quot;, или &quot;пирожки&quot; - как купить самый дешевый автомобиль
"Еще 5 лет тому мы выбирали из 2-3 нормальных машин, то сейчас - среди 10-12" Фото: mmr.net.ua

За последние четыре года каждая популярная б/у модель стала дешевле на украинском рынке на 10-28%, заметили специалисты сайта по продаже автомобилей RST.UA

Из главных причин такого изменения является наплыв евроблях и битых машин из США по самым низким ценам на американских аукционах. Благодаря этому стало легче выбрать машину на первый случай или для малого бизнеса, говорят специалисты по подбору автомобилей.

"Если один человек еще 5 лет назад выбирал с 2-3 нормальных машин, сейчас колеблется среди 10-12. Причем ее уже смущает не только техническое состояние, но и комплектация. Ранее на это вообще не обращали внимания", - говорит Gazeta.ua Кирилл Зинченко со станции техобслуживания на ул. Большой Кольцевой в столице. Он ремонтирует машины и помогает в подборе применяемых моделей.

На первый случай можно найти машину за 50-70 тысяч гривен, которая может перевозить грузы и помогать в строительстве.

"Ко мне нередко обращаются строители с такой просьбой. Здесь надо смотреть от возможности человека. Если надо очень и за минимальную цену, то советую "четверку" "Жигули". Такую можно найти за 30-45 тысяч гривен с пробегом до 70 тыс км 2000-х годов выпуска, - говорит он. - В таком случае стоит очень внимательно на двигатель и кузов. Важно, чтобы двигатель не был весь в масле".

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За современные коммерческие машины нужно выложить до 90 тысяч гривен. Это могут быть "Пежо", "Рено", "Ситроен".

"В народе их называют "каблучки", или "пирожки". Этих моделей полно. Многие из них завезли как евробляхи. А потом растаможили. Французы начале 2000-х с пробегом до 140 тысяч километров не требуют особого ухода. Они надежны, - говорит он. - Немецкие машины такого типа тоже хороши. Но они дороже. Стоимостью более 120 000 гривен можно присматриваться и хорошем итальянским или французским микроавтобусам. Все, что дешевле и имеет пробег более 250 тысяч километров - "убитые". Не стоит такие брать".

Независимо от марки и типа машины специалист советует тщательно их проверять на СТО. Особенно обращать внимание на кузов.

"Проверяйте пороги, места стыков кузовных панелей, крылья, - говорит специалист. - Двигатель должен работать ровно, не вибрировать усиленно, передачи должны входить не слишком туго и не совсем легко. Смотрят и состояние амортизаторов - нажимают поочередно на каждое из четырех крыльев - если авто качается сильно, надо заменить эти детали. На подкраски и перекраска кузова в 20-летних машинах не стоит обращать внимания. Единственное, можно определить толщину краски специальным прибором для выявления последствий возможного некачественного ремонта. Например, если перекрашены заднее крыло, возможно, его меняли. Стоит найти места стыков и проверить их состояние".

Самыми дешевыми подержанными автомобилями, сделанными после 2000-х годов, являются украинские ЗАЗ. Среди машин малого класса - это "Таврии", среди больших "ЗАЗ Сенс". Эти легковушки можно приобрести до 90 тыс. грн.

Автор: Владимир Мукан
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