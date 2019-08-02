В Эстонии туристов будет возить беспилотник

В Таллине представили новый беспилотник от Sohjoa Baltic. Фото: twitter.com

В Таллине, Эстония, представили новый беспилотник компании Sohjoa Baltic. Транспортное средство будет возить туристов по парку Кадриорг и его окрестностям. Машина будет двигаться по маршруту: А. Вайзенберг - Мяекальда - Лидия Койдула - И. Поска. На зимний период маршрут изменят. Стоимость проезда необнародована.

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Между тем, Sohjoa Baltic готовится запустить беспилотники в 6 городах региона Балтийского моря.

Автобус планируют выпустить на городские улицы в августе 2019 года. Об этом сообщили на tsn.ua.

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