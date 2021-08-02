В электрокарах Tesla впервые появился русский язык. Работает с ошибками

Также в электромобилях доступны венгерский и румынский языки. Фото: pixabay.com

В новой версии программного обеспечения для электромобилей компании Tesla появился русский язык.

Перевели меню интерфейса. Также система теперь способна распознавать русский и реагировать на команды, сообщает Electrek.

Однако перевели с помощью машинного перевода. Поэтому присутствуют ошибки и неправильные термины, заметили журналисты. По их словам, не всегда понятно, что имеется в виду.

Кроме русского языка в программном обеспечении Tesla впервые появились венгерский и румынский языки. Также разработали режим Car Wash Mode для автомоек. После его активации электромобиль закрывает окна, отключает стеклоочистители, охранный режим и замки дверей, а также блокирует порт зарядки и отключает сигналы парктроника.

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В новой версии позволили отключение функции автозатемнения зеркал заднего вида и расширили функционал видеорегистратора. Устройство будет автоматически сохранять видеозапись каждый раз, когда зафиксирует события, связанные с безопасностью.

Владельцы Tesla теперь будут иметь доступ к стриминговому сервису Disney+. Там показывают новинки Walt Disney Studios.

Автопилот электромобилей Tesla путает Луну и светофор. Он ошибочно принимает его за желтый сигнал и сбрасывает скорость. Так происходит в дни, когда спутник находится низко над землей. На одной из пресконференций Илон Маск уже призвал не слишком доверять автопилоту, а в июле компания запустила платную расширенную версию помощника.