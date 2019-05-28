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вторник, 28 мая 2019 13:24

В апреле украинцы покупали машины по $30 тыс.

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Автор: Из открытых источников
  Статистика покупки авто в апреле в Украине
Статистика покупки авто в апреле в Украине

В апреле 2019-го украинцы покупали автомобили в среднем по $30 тыс.

В прошлом месяце в Украине зарегистрировали почти 7 тыс. новых авто. Среди них были как бюджетные машины, так и Porsche 911, Aston Martin DBS, BMW X7 и Rolls-Royce Cullinan.

Общая сумма затрат на покупку новых автомобилей составила $200 млн. Средняя уплаченная цена составила $30 тыс. Больше всего машин купили киевляне. В столице за месяц приобрели почти 3 тыс. машин на $84 млн. Меньше всего транспортных средств зарегистрировали в Волынской области и в Черновцах. Там число проданных авто составило по полсотни, сообщили на сайте rst.ua.

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Самой популярной маркой в ​​Украине стала Renault, которых зарегистрировали около 1100 штук. Спросом пользовалась и Toyota, которых приобрели на 100 меньше.

Среди компактных авто чаще всего покупали Citroen C1. В B-классе лидером стало Renault Sandero. Самая популярная модель в C-классе - Renault Logan. Skoda Octavia чаще всего покупали среди машин класса D. В сегменте E больше всего продаж имела Toyota Camry. В F-классе бестселлером был Mercedes S-Class. Среди внедорожников лидером продаж стал кроссовер Kia Sportage, который оказался самым популярным среди других классов.

Между тем, в Украине зарегистрировали кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Стоят такие машины от $400 тыс. Также зарегистрировали Aston Martin DBS ($330 тыс.), 3 спорткара Porsche 911 и 4 внедорожника BMW X7.

В первом квартале 2019-го в Украине зарегистрировали более 18 тыс. новых автомобилей на сумму $550 млн.

Стала известна статистика регистраций автомобилей с пробегом, которые завезли украинцы в феврале 2019-го.

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