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среда, 19 июня 2019 18:42

В Америке пиццу будут развозить беспилотники

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В Америке пиццу будут развозить беспилотники
Беспилотники Nuro начнут доставлять пиццу бренда Domino's Pizza в Америке. Фото: wired.com

Беспилотники Nuro начнут доставлять пиццу бренда Domino's Pizza в Америке.

Привозить еду будут специально сконструированные для этого авто под названием R2.

Это не первый опыт работы пиццерии с беспилотниками, а расширение уже имеющегося автопарка. Проект запущен в городе Хьюстон, и именно здесь должны появится новые полностью автономные машины.

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После запуска проекта заказчик сможет отслеживать через приложение Domino's Pizza, где находится транспортное средство. По прибытии беспилотника, нужно будет ввести уникальный код, который разблокирует отсек с пищей.

Главный информационный директор компании Кевин Васкони рассказал, что Nuro подходят для эксперимента с доставкой еды, потому что они специально разработаны для этого.

Менеджер говорит, что сеть пиццерий будет использовать авто как тест для наблюдения за поведением клиентов. В частности будут мониторить, как люди будут заказывать еду с доставкой беспилотников. Сервис может облегчить работу службы доставки и в пиковые часы, пишет tsn.ua.

Роботов Digit, что будут доставлять посылки, начал тестировать американский автопроизводитель Ford.

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