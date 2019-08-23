Утвердили новый стандарт автогражданки

В Украине принят новый стандарт автогражданки Фото: nadbugom.in.ua

С 21 сентября 2019 в Украине вводятся новые полисы.

Всего, по распоряжению №1514 утвердили три новые образцы документов по обязательному страхованию, сообщает Нацкомфинуслуг.

Образец и техническое описание полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

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Образец визуальной формы и техническое описание полиса автогражданки, подтверждающего заключение внутреннего электронного договора.

Образец и техническое описание специального знака, который выдается страхователю при заключении договора обязательного страхования.

Все старые бланки полисов, которые изготовили до вступления в силу новых стандартов, использовать для заключения договоров обязательного страхования до 1 марта 2020 года.