Установили автомат по продаже электромобилей

Электромобиль Renault Zoe в лондонском автомате можно купить за несколько кликов.
Финальная цена за транспортное средство сразу указана на мониторе, сообщает Motor.
Во время недавнего опроса в Великобритании большинство участников сказали, что навязчивость продавца больше всего раздражает при покупке машины.
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Кроме этого, многие покупатели недовольны ценой, которую формируют в салоне. Часто к моменту заключения сделки продавец может поднять цену на электромобиль, вписывая дополнительные функции.
По словам дилера в автомате можно купить стандартную комплектацию или самостоятельно выбрать необходимые функции.
В июне представили обновленный хэтчбек Renault Zoe. Автомобиль увеличил запас хода на одном заряде, а также получил осовремененный дизайн.
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