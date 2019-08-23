Hyundai показал прототип нового электромобиля

Прототип получил название Hyundai 45.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai планирует разработать для своих электромобилей уникальный стиль. Прототип называют "символической вехой для будущего дизайна", сообщает портал Motor1.

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Внешность концепта будет отсылки к самой модели Hyundai, которая появилась в середине 70-х прошлого века. Вероятно, что речь идет о компактный хэтчбек Hyundai Pony.

Силовая установка концепта будет полностью электрической. Других технических характеристик неизвестно.

Презентация Hyundai 45 состоится 10 сентября в рамках выставки во Франкфурте.