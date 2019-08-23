Hyundai показал прототип нового электромобиля

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 18
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1818
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
4 Просмотров: 3456
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1503
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2187
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1863
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2169
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2187
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2430
Фото
Все фото
3
19
11
3
4
Начались тесты нового поколения Hyundai Tucson
Начались тесты нового поколения Hyundai Tucson
Стартуют продажи Samsung Galaxy Note 10а
Стартуют продажи Samsung Galaxy Note 10а
Lamborghini випустить дві новинки
Lamborghini випустить дві новинки
Aston Martin будет строить гаражи на заказ
Aston Martin будет строить гаражи на заказ
Volkswagen представил кабриолет на базе кроссовера T-Roc
Volkswagen представил кабриолет на базе кроссовера T-Roc
Видео
Все видео
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Байкеры митингуют под ОГА из-за плохой дороги
Байкеры митингуют под ОГА из-за плохой дороги
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5706
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2187
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2430
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6885
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4799
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 августа 2019
Просмотров: 9
Я, незалежна
Яка я, у свої 28? Розкажеш мені при зустрічі? Тільки правду, мені цікаво. А я про себе знаю ось що: коли мені боляче, я б'юся. Коли на мене ...
пятница, 23 августа 2019 14:44

Hyundai показал прототип нового электромобиля

  Комментировать
Hyundai показал прототип нового электромобиля

Прототип получил название Hyundai 45.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai планирует разработать для своих электромобилей уникальный стиль. Прототип называют "символической вехой для будущего дизайна", сообщает портал Motor1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Установили автомат по продаже электромобилей

Внешность концепта будет отсылки к самой модели Hyundai, которая появилась в середине 70-х прошлого века. Вероятно, что речь идет о компактный хэтчбек Hyundai Pony.

Силовая установка концепта будет полностью электрической. Других технических характеристик неизвестно.

Презентация Hyundai 45 состоится 10 сентября в рамках выставки во Франкфурте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Начались тесты нового поколения Hyundai Tucson
Начались тесты нового поколения Hyundai Tucson Просмотров: 2664
Создали онлайн-карту ремонта дорог в Украине
Создали онлайн-карту ремонта дорог в Украине Просмотров: 351
Сейчас вы читаете новость «Hyundai показал прототип нового электромобиля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
августа

Памятнику сказочного персонажа отрезали голову

Жертвам неважно, какой режим лишил их свободы - сегодня годовщина подписания судьбоносного соглашения

Самое читаемое
&quot;Сексуальная мексиканка&quot; - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
5
 Просмотров: 37210
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 3 Просмотров: 28711
Первый &quot;слуга народа&quot; отказался от мандата
Первый "слуга народа" отказался от мандата 1 Просмотров: 14064
&quot;Перепутала педали&quot; теща Притулы - нашли виновницу ДТП
"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП Просмотров: 13663
Стреляла подруга: подробности ранения 17-летней девушки
Стреляла подруга: подробности ранения 17-летней девушки Просмотров: 13329
Авто
Установили автомат по продаже электромобилей
Установили автомат по продаже электромобилей Просмотров: 2502
Запустили доставку беспилотным автомобилем
Запустили доставку беспилотным автомобилем Просмотров: 72
Начались тесты нового поколения Hyundai Tucson
Начались тесты нового поколения Hyundai Tucson
3
 Просмотров: 2664
Создали онлайн-карту ремонта дорог в Украине
Создали онлайн-карту ремонта дорог в Украине Просмотров: 351
Вступили в силу штрафы для евроблях
Вступили в силу штрафы для евроблях Просмотров: 2052
Больше всего комментируют
6
Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты
4
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
3
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
2
Имеют недостатки - Генштаб отчитался о новых жилых модулях
Голосов: 12909
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua