 
Ексклюзивы
1/5
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
1 Просмотров: 954
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1350
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 1854
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1800
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2124
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1953
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2349
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2070
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1431
Фото
Все фото
3
19
11
3
4
Начались тесты нового поколения Hyundai Tucson
Начались тесты нового поколения Hyundai Tucson
Стартуют продажи Samsung Galaxy Note 10а
Стартуют продажи Samsung Galaxy Note 10а
Lamborghini випустить дві новинки
Lamborghini випустить дві новинки
Aston Martin будет строить гаражи на заказ
Aston Martin будет строить гаражи на заказ
Volkswagen представил кабриолет на базе кроссовера T-Roc
Volkswagen представил кабриолет на базе кроссовера T-Roc
Видео
Все видео
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Байкеры митингуют под ОГА из-за плохой дороги
Байкеры митингуют под ОГА из-за плохой дороги
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5526
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1953
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2349
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6858
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4790
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 576
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
четверг, 22 августа 2019 12:06

Начались тесты нового поколения Hyundai Tucson
3

  Комментировать

Hyundai Tucson нового поколения вышел на тесты
Фото: Motor1
Hyundai Tucson нового поколения вышел на тесты
Hyundai Tucson нового поколения вышел на тесты

Сейчас Нyundai Tucson проходит тесты трансмиссии.

Фото модернизированного кроссовера попали в объективы фотошпионов. На них машина, задрапированная в плотный камуфляж, тянула за собой тяжелый прицеп, передает Motor1.

Вероятно, что такая версия Tucson будет иметь 2,5-литровый мотор Theta3 и восьмиступенчатый автомат. По предварительным данным, будет версия двигателя с атмосферной модификации и с турбонаддувом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали онлайн-карту ремонта дорог в Украине

Дополнят автомобиль 1,6-литровым дизелем для европейского рынка и, возможно, гибридной силовой установкой от Hyundai Sonata.

Данные о внешнем виде пока неизвестны. Ожидается, что презентация Tucson состоится во второй половине 2020-го.

Hyundai представила в Корее свой первый автомобиль с солнечным крышей. Новый Sonata Hybrid уже доступен в Корее и скоро должен появиться в Северной Америке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начались тесты нового поколения Hyundai Tucson». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Украина подписала исторический документ с Турцией

Отрубленную голову князя законсервировали в меду

Самое читаемое
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 41499
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 25083
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 22537
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
 Просмотров: 20602
В человеческом теле обнаружили новый орган
В человеческом теле обнаружили новый орган Просмотров: 19521
Авто
Установили автомат по продаже электромобилей
Установили автомат по продаже электромобилей Просмотров: 729
Запустили доставку беспилотным автомобилем
Запустили доставку беспилотным автомобилем Просмотров: 54
Создали онлайн-карту ремонта дорог в Украине
Создали онлайн-карту ремонта дорог в Украине Просмотров: 243
Вступили в силу штрафы для евроблях
Вступили в силу штрафы для евроблях Просмотров: 954
Стартуют продажи Samsung Galaxy Note 10а
Стартуют продажи Samsung Galaxy Note 10а
19
 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
Голосов: 12898
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua