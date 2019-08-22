Создали онлайн-карту ремонта дорог в Украине

На карте указана подробная информация о виде ремонта и сроки его выполнения.
Соответствующий ресурс создал Укравтодор. На нем можно отслеживать продвижение ремонтных работ и состояние проезда.
"На этой карте воспроизведено оперативную, актуальную и достоверную информацию о выполненных за последние несколько лет и текущих ремонтов", - передает Укравтодор.
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На карте также будет присутствовать информация о прозрачности выполнения дорожных работ. Презентация сервиса запланирована на сентябрь 2019-го.
"Сейчас карта активно наполняется информацией, которая проходит проверку", - добавляют в Укравтодоре.
В начале сентября состоится официальная презентация и запуск интерактивной карты в работу.
Кроме того, с помощью карты водители смогут удобно планировать поездки.
Украина переплачивает за дороги вдвое больше Словакии.
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