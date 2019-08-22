Создали онлайн-карту ремонта дорог в Украине

Карту ремонта дорог запустят в сентябре Фото: Укравтодор

На карте указана подробная информация о виде ремонта и сроки его выполнения.

Соответствующий ресурс создал Укравтодор. На нем можно отслеживать продвижение ремонтных работ и состояние проезда.

"На этой карте воспроизведено оперативную, актуальную и достоверную информацию о выполненных за последние несколько лет и текущих ремонтов", - передает Укравтодор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступили в силу штрафы для евроблях

На карте также будет присутствовать информация о прозрачности выполнения дорожных работ. Презентация сервиса запланирована на сентябрь 2019-го.

"Сейчас карта активно наполняется информацией, которая проходит проверку", - добавляют в Укравтодоре.

В начале сентября состоится официальная презентация и запуск интерактивной карты в работу.

Кроме того, с помощью карты водители смогут удобно планировать поездки.

Украина переплачивает за дороги вдвое больше Словакии.