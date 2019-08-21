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среда, 21 августа 2019 17:25

Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня

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Автор: autopark.pp.ua
  Сломанные дворники в автомобиле двигали пасажары во время ливня
Сломанные дворники в автомобиле двигали пасажары во время ливня

Сломанные дворники в автомобиле пассажиры двигали с помощью веревок.

Соответствующее видео снял автомобилист во время езды по трассе около турецкого Стамбула. Его опубликовали Twitter на странице Hurriyet.

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На ролике видно, как у машины, которая едет сквозь ливень, ритмично движутся дворники, которые двигают пассажиры с помощью веревок или последовательно связанной одежды.

Такое решение помогало водителю лучше видеть дорогу.

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