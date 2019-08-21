Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня

Сломанные дворники в автомобиле пассажиры двигали с помощью веревок.
Соответствующее видео снял автомобилист во время езды по трассе около турецкого Стамбула. Его опубликовали Twitter на странице Hurriyet.
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На ролике видно, как у машины, которая едет сквозь ливень, ритмично движутся дворники, которые двигают пассажиры с помощью веревок или последовательно связанной одежды.
Такое решение помогало водителю лучше видеть дорогу.
Şoke eden görüntü! Bozuk sileceklere böyle çözüm buldular https://t.co/Ng2ZxAhnKG pic.twitter.com/77Dk1bxrn8— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 21 серпня 2019 р.
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