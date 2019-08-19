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понедельник, 19 августа 2019 14:24

Купить машину: как часто украинцы меняют авто

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Украинцы меняют авто раз в 3-5 лет.

За это время успевают накопить на новую машину. В то же время 14% опрошенных украинцев меняют автомобиль ежегодно, передает Auto.ria.

Автор: auto.ria
  Ежегодно покупают новую машину 14% опрошенных украинцев.
Ежегодно покупают новую машину 14% опрошенных украинцев.

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Другие автомобилисты пользуются машиной от 7 до 15 лет. Не меняют транспортное средство или из-за недостатка денег, или их устраивает состояние авто.

"В среднем машину меняют раз в 4 года. Примерно с такой же частотой производители выпускают новые модели или проводят "косметические" обновления машин", - говорит аналитик Остап Новицкий.

В Украине на 1 августа насчитали 3588 элитных авто. Их владельцы заплатили 90 млн грн транспортного налога, передает Государственная фискальная служба.

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