Уникальный автомобиль-самоделка "Азов" ездит по Бердянску

Фото: 24tv.ua

Самоделка под названием "Азов", несмотря на почтенный возраст, снова появилась на дорогах Запорожской области.

На автомобиле стоят регистрационные номера украинского образца второго поколения. Такие выдавали в 1993-1994-х, но, скорее всего, "Азов" построен раньше.

Самоделка сконструирована вполне в духе времени. У нее кузов хэтчбек, типичная для размеров В-класса 3-дверная архитектура и переднеприводная компоновка.

Фирменную эмблему сделали "москвичевской", которая досталась дизайнеру-любителю вместе с радиаторной решеткой.

Для строительства этой машины применили редкие для тогдашнего отечественного движения конструирования самоделок подходы. Под капот "спрятали" двигатель МеМЗ-968 от "Запорожца". Силовой агрегат развернули на 180 градусов, перевернули главную пару, по типу ТПК и ЛуАЗ-969 "Волынь". Это позволило сделать автомобиль переднеприводным.

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Непростой в "Азове" и метод изготовления кузова. В нем нет деталей от серийных автомобилей. Даже дверные проемы и рамку лобового стекла самодеятельный конструктор изготовил сам.

О "непородистом" происхождении автомобиля можно догадаться по перевернутой радиаторной решетке от "Москвич-412" и передним поворотникам от "копейки". Даже бамперы самостоятельного изготовления.

Похоже, что этот автомобиль был построен в советский период, но в ту пору не "светился" на телеэкране и на страницах научно-популярных журналов. Зато он до сих пор остается в строю. Транспортное средство можно встретить в Бердянске. Об этом сообщили на 24tv.ua.

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