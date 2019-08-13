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вторник, 13 августа 2019 12:40

Уникальный автомобиль-самоделка "Азов" ездит по Бердянску
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Самодельный автомобиль "Азов"
Фото: 24tv.ua
Самодельный автомобиль "Азов"
Самодельный автомобиль "Азов"

Самоделка под названием "Азов", несмотря на почтенный возраст, снова появилась на дорогах Запорожской области.

На автомобиле стоят регистрационные номера украинского образца второго поколения. Такие выдавали в 1993-1994-х, но, скорее всего, "Азов" построен раньше.

Самоделка сконструирована вполне в духе времени. У нее кузов хэтчбек, типичная для размеров В-класса 3-дверная архитектура и переднеприводная компоновка.

Фирменную эмблему сделали "москвичевской", которая досталась дизайнеру-любителю вместе с радиаторной решеткой.

Для строительства этой машины применили редкие для тогдашнего отечественного движения конструирования самоделок подходы. Под капот "спрятали" двигатель МеМЗ-968 от "Запорожца". Силовой агрегат развернули на 180 градусов, перевернули главную пару, по типу ТПК и ЛуАЗ-969 "Волынь". Это позволило сделать автомобиль переднеприводным.

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Непростой в "Азове" и метод изготовления кузова. В нем нет деталей от серийных автомобилей. Даже дверные проемы и рамку лобового стекла самодеятельный конструктор изготовил сам.

О "непородистом" происхождении автомобиля можно догадаться по перевернутой радиаторной решетке от "Москвич-412" и передним поворотникам от "копейки". Даже бамперы самостоятельного изготовления.

Похоже, что этот автомобиль был построен в советский период, но в ту пору не "светился" на телеэкране и на страницах научно-популярных журналов. Зато он до сих пор остается в строю. Транспортное средство можно встретить в Бердянске. Об этом сообщили на 24tv.ua.

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