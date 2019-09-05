Украинских водителей уже штрафуют заочно

Автовладельцев заочно штрафуют за неправильную парковку. Фото: из открытых источников

Украинский автовладельцев уже заочно штрафуют за неправильную парковку. Талоны о нарушении ПДД и неоплаченной стоянки инспекторы по парковке оставляют под лобовым стеклом автомобилей.

Нарушителю сообщают, пункт правил которое он нарушил, сумму штрафа, имя инспектора по парковке, который выписал штраф и др. Не важно, кто именно был за рулем во время нарушения, штраф выписывают на владельца транспортного средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Hyundai представила новый хэтчбек

Талон о нарушении выступает одновременно и квитанцией, по которой водитель, при желании, может оплатить штраф. Если оплатить его в течение 10 дней со дня фиксации нарушения, то взыскание уменьшится на 50%. Если же не сделать этого в течение месяца, с нарушителя будут требовать двойную сумму. Для обжалования штрафа есть 10 дней.

У юристов такое дистанционное наказание вызывает сомнения. По их словам, такой штраф можно очень легко оспорить в суде. Ведь постановление должно выписываться не на автомобиль и не на его юридического владельца, а непосредственно на водителя, который совершил правонарушение.

"Есть решение Конституционного суда о персональной ответственности, где говорится, что нужно штрафовать именно человека, нарушившего ПДД. Это может быть и не собственник автомобиля, ведь машиной может управлять другой человек", - сказал Автоюрист Вадим Володарский. Об этом сообщили на 24tv.ua.

Украинка нашла полный дубликат собственного автомобиля. У машин совпали госномера и одинаковые техпаспорта.