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понедельник, 02 сентября 2019 13:45

Украинка нашла полный дубликат собственного автомобиля

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Украинка нашла полный дубликат собственного автомобиля
Дубликат собственного Smart автомобилистка нашли в Киеве Фото: dtp.kiev.u

У машин совпали госномера и были одинаковыми техпаспорта.

1 сентября в Киеве женщина случайно обнаружила абсолютный дубликат своего автомобиля Smart, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Решила погулять в воскресенье в центре. Припарковалась возле парка Шевченка и пешком пошла гулять. Иду по Крещатику и вижу свою машину! Я была в шоке, даже больше, чем шок! Приглядевшись, поняла, что не моя, но государственный номер, цвет, модель, даже год выпуска и тонирование один в один с моей", - написала в группе автомобилистка.

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Женщина вызвала полицию. После приезда правоохранители дождались владельца дубликата. Оба автомобиля были застрахованы в одной компании. Техпаспорт второго Smart также оказался полной копией оригинала.

"Самое интересное, что номер - не подделка, а, по предварительной информации, официальный дубликат. Желаю никому не попадать в подобные ситуации!" - говорится в сообщении.

В комментариях к публикации отметили, что у дубликата был перебит Vin-код, который не пробивался в базе. Сейчас поддельный Smart эвакуировали, а владелец находится под следствием.

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