Украинские водители установили новые скоростные антирекорды

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 5877
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 540
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 540
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1611
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3366
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 450
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 972
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 882
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
Фото
Все фото
1
25
7
5
10
Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей
Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей
&quot;Назад в будущее&quot;, &quot;Охотники за привидениями&quot; и &quot;Бэтмен&quot; - продают уникальные авто из известных фильмов
"Назад в будущее", "Охотники за привидениями" и "Бэтмен" - продают уникальные авто из известных фильмов
Электрический кроссовер Nissan Ariya полностью рассекретили
Электрический кроссовер Nissan Ariya полностью рассекретили
GLUSCO помогает и поддерживает
GLUSCO помогает и поддерживает
Maserati показала свой первый гибрид
Maserati показала свой первый гибрид
Видео
Все видео
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Российское качество впечатляет - кабриолет ВАЗ развалился в первые секунды движения
Российское качество впечатляет - кабриолет ВАЗ развалился в первые секунды движения
Infiniti покидает Европу, но активизируется в Украине
Infiniti покидает Европу, но активизируется в Украине
Показали тюнингованный Ford Mustang в стиле Hello Kitty
Показали тюнингованный Ford Mustang в стиле Hello Kitty
78-летний мужчина купил супермощный спорткар McLaren
78-летний мужчина купил супермощный спорткар McLaren
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1269
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5130
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1449
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3573
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 99
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
среда, 22 июля 2020 05:25

Украинские водители установили новые скоростные антирекорды

  Комментировать

Автор: Патрульная полиция Украины
  Renault Duster больше всех нарушали скоростной режим
Renault Duster больше всех нарушали скоростной режим

Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД на прошлой неделе зарегистрировали новые антирекорды превышение скорости.

Сразу 203 машины двигались более 170 км/ч, сообщает на своей странице в Facebook патрульная полиция Украина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине снова обнаружили "автомобиль-двойник"

С наибольшей скоростью, которая достигла 218 км/ч проехал водитель на BMW X6. Он двигался по трассе Киев-Харьков-Довжанский. Максимальная разрешенная скорость на соответствующем участке составляет 110 км/ч.

Автор: Патрульная полиция Украины
  Renault Duster больше всех нарушали скоростной режим
Renault Duster больше всех нарушали скоростной режим

Больше всего нарушали скоростной режим, а именно 23 раза за неделю, Renault Duster.

Сотрудникам патрульной полиции могут позволить осуществлять остановку автомобиля без уважительной причины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские водители установили новые скоростные антирекорды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа Просмотров: 30870
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 13348
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
 Просмотров: 12339
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
6
 Просмотров: 10728
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 8865
Авто
В Украине снова обнаружили "автомобиль-двойник"
В Украине снова обнаружили "автомобиль-двойник" Просмотров: 1944
Полиции хотят разрешить останавливать авто без причины
Полиции хотят разрешить останавливать авто без причины Просмотров: 1395
Плевать на всех. "Слуга" Дубинский припарковался, как автохам
Плевать на всех. "Слуга" Дубинский припарковался, как автохам 1 Просмотров: 2943
В Турции строят автозавод, которого ждали 60 лет
В Турции строят автозавод, которого ждали 60 лет Просмотров: 2070
Ford может возродить старое название для новых внедорожников
Ford может возродить старое название для новых внедорожников Просмотров: 342
Больше всего комментируют
5
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
4
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
4
Луцкого террориста задержали
3
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 15136
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua