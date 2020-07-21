Украинские водители установили новые скоростные антирекорды

Автор: Патрульная полиция Украины Renault Duster больше всех нарушали скоростной режим

Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД на прошлой неделе зарегистрировали новые антирекорды превышение скорости.

Сразу 203 машины двигались более 170 км/ч, сообщает на своей странице в Facebook патрульная полиция Украина.

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С наибольшей скоростью, которая достигла 218 км/ч проехал водитель на BMW X6. Он двигался по трассе Киев-Харьков-Довжанский. Максимальная разрешенная скорость на соответствующем участке составляет 110 км/ч.

Автор: Патрульная полиция Украины Renault Duster больше всех нарушали скоростной режим

Больше всего нарушали скоростной режим, а именно 23 раза за неделю, Renault Duster.

Сотрудникам патрульной полиции могут позволить осуществлять остановку автомобиля без уважительной причины.