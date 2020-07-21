Полиции хотят разрешить останавливать авто без причины

Водителей могут позволить останавливать без нарушения ПДД. Фото: 1k.com.ua

Сотрудникам патрульной полиции могут позволить осуществлять остановку автомобиля без уважительной причины.

За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали "За" 282 депутата, сообщает Дорожный адвокат.

Таким образом, любого водителя могут остановить просто для профилактики. В процессе этого сотрудники полиции могут найти дополнительные нарушения, за которые водителю могут выписать штраф.

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До этого полиция могла останавливать транспортное средство исключительно в случае нарушения им Правил дорожного движения. Теперь водителей без оснований могут проверять на состояние алкогольного опьянения или посмотреть документы на машину.

По итогам июня украинский автомобильный рынок оказался лучшим в Европе по темпам роста.