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четверг, 04 июля 2019 07:25

Украинцы стали меньше покупать седанов

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Украинцы стали меньше покупать седанов
Продажи седанов D-класса сократились на 21% за первые пять месяцев Фото: zr.ru

За 5 месяцев 2019 продажи новых легковых автомобилей D-класса по сравнению с прошлым годом сократились на 21%.

Сегменты Volume и Premium в этом году составляют пятую часть всех машин D-класса, сообщает AUTO-Consulting.

В сегменте средней цены объемы уменьшились на 23%, в премиальном на 12%. Наибольшие потери в Volume сегменте произошли в мае. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2018 продажи упали на более чем 30%.

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Первые четыре самые популярные седаны в D-классе - Volkswagen Passat, Subaru Outback, Ford Mondeo и Volkswagen Arteon. Они потеряли 22%, 31%, 14% и 73% соответственно по сравнению с прошлым годом. Однако больше всего сократились продажи Audi A4 в Premium сегменте. Они уменьшились на 73%.

На автомобили D-класса Mercedes-Benz C-Class, BMW 4 GС и Infiniti Q50 продажи выросли.

В первые пять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи на седаны Е-класса среднеценовой категории уменьшились на 25%.

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