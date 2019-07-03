В сети появились подробные фото электрофуры Tesla Semi

Фото: из открытых источников

В сеть попали новые снимки электрофуры Tesla Semi.

Грузовик показали со всех сторон.

Автор фотографий поговорил с инженерами Tesla, которые принимали участие в тестах концепта.

Специалисты Tesla говорят, что финальная версия Semi будет усовершенствованные технические характеристики по сравнению с анонсированным в 2017-м.

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Сейчас проходят тесты некоторых систем, благодаря чему и удалось рассмотреть авто.

О новых тесты сообщал и глава программы Tesla Semi Джером Гильен. Он говорит, что компания уже активно использует грузовики, и они ездят по дорогам общего пользования.

Tesla Semi планируют производить с 2020-го.

Фотографии сделанные во время тестов в штате Северная Каролина, США. Об этом сообщили на сайте tsn.ua

Электрофуру Tesla Semi проверяли на грузоподъемность на калифорнийской автомагистрали.