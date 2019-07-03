"Аттракцион за 510 грн" - сеть возмутил штраф водителя, который проехал по пешеходному мосту

Фото: Столичная патрульная полиция

Водитель, проехавший новым стеклянным мостом в Киеве так и не явился в участок.

Из-за неявки 25-летнему водителю машины Mercedes GL 500 вынесли решение без его участия. Нарушителя привлекли к административной ответственности по двум статьям: ч. 4 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами), а также ч. 1 ст. 122 (нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам), сообщает столичная патрульная полиция на своей странице в соцсети Facebook.

Таким образом, водитель получил штраф в размере 510 грн за первую статью и 255 грн за другой. Кроме этого, ему насчитали 50 штрафных баллов. После 150 баллов водитель автоматически получает наказание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные побили и разрисовали автомобиль BMW

"Уважаемые водители, призываем вас не нарушать правила дорожного движения и подчеркиваем - каждый нарушитель будет нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Закон один для всех и перед ним все равны", - говорится в сообщении полиции.

Пользователи сети смеются над штрафом, называют его "билетом на мост" и требуют, чтобы водителя наказали строже.

"Для чувака, который ездит на внедорожнике Мерседес - такой штраф смех, а для любителей куража билет на аттракцион "Мост Педалика". Плевал он на полицию, суд, закон и всех нас. Пусть бы месяц улицы подметал или в дурке санитаром поработал, - пишет пользователь сети Лариса Михайленко.

18 июня в Киеве внедорожник выехал на новую туристическую приманку столицы - пешеходный мост. Видео этого события пассажирка авто выложила в Instagram, также это сняли случайные прохожие.