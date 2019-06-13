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четверг, 13 июня 2019 17:56

Украинцы продолжают активно покупать электромобили

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Автор: IRS Group Ukraine
  Инфографика по рынку электромобилей и авто с гибридными двигателями, по состоянию на 1 июня 2019
Инфографика по рынку электромобилей и авто с гибридными двигателями, по состоянию на 1 июня 2019

В мае 2019 году в Украине приобрели и поставили на учет 643 электромобили.

Всего было 610 штук легковых автомобилей и 33 - коммерческих. По сравнению с маем 2018 года спрос на легковые автомобили вырос в 1,5 раза и на 43% на коммерческие.

По-прежнему, основную долю коммерческих машин занимают использованные. Больше зарегистрировали Renault Kangoo Z.E - 31 единица. Еще две штуки были Nissan e-NV200.

В отношении легковых электромобилей то зарегистрировали 86 единиц новых и 524, которые уже были в эксплуатации.

Первое место в очередной раз занимает Nissan Leaf. В мае зарегистрировали 328 машин.

Вторую строчку занимает Tesla Model S - 53 штуки.

Третьим стал BMW i3 - 46 машины.

Fiat 500е приобрело 24 автомобилисты.

Замыкает майскую пятерку Renault Zoe с количеством 23 штуки.

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Лидером на рынке гибридных электромобилей стала Toyota Rav-4. В Украине зарегистрировали 294 единиц.

Вторую и третью ступени заняли Mitsubishi Outlander и Chevrolet Volt соответственно. Первых было 87 штук, вторых - 75 гибридов.

С начала этого года украинцы завезли 2381 легковой и 176 коммерческих электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 64% и 209% соответственно.

Сейчас на территории Украины является 4069 пунктов для подзарядки электромобилей. Из них 3685 штуки - публичных, 207 - бытовых и 177 пунктов - с ограниченными доступом. Всего на одну зарядную станцию ​​в Украине приходится семь электромобилей.

В этом году установили 372 пунктов. Всего публичных есть 345 штук, бытовых и с ограниченным доступом - 18 и 90 соответственно.

По сравнению с 2019 годом в 2018 в Украине было на 1557 пунктов больше. Из них 1786 публичных, бытовых - 76 штук и 68 пунктов подзарядки с ограниченным доступом.

В мае 2019 на украинском рынке реализовали 6,9 тыс. новых легковых автомобилей.

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