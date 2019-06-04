Ученик завалил тест - инструктор будет пересдавать экзамен вместе с ним: нововведения для автошкол

Учителя автошкол будут перездвать на лицензию, если ученики завалят тесты. Фото: autonews.ua

Преподаватели автошкол будут пересдавать экзамены на лицензию, если ученики будут заваливать тесты.

В Украине до конца лета планируют ввести новые правила оценки инструкторов автошкол. МВД планирует заставить инструкторов автошкол отвечать за подготовку водителей. Если более 50% учеников, которых готовил определенный инструктор, не сдадут экзамены, то он должен пройти переподготовку и заново подтвердить свой аттестат. Такие нововведения будут касаться преподавателей теории и практики.

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Среди причин таких изменений - многие автомобилисты не знают правил дорожного движения. Журналисты провели опрос и выяснили, что даже водители с немалым стажем знают правила дорожного движения плохо. Некоторые опытные автомобилисты путают дорожные знаки и не знают, что в приоритете: сигнал светофора или дорожный знак, сообщили на tsn.ua

В Министерстве внутренних дел Украины предложили ввести персональную ответственность инструкторов автошкол за обучение и подготовку водителей.