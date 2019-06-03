Введут ответственность для инструкторов автошкол

Автор: depositphotos.com Для инструкторов автошкол введут персональную ответственность

В Министерстве внутренних дел Украины предлагают ввести персональную ответственность инструкторов автошкол за обучение и подготовку водителей.

Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, пишет "Обозреватель".

"Мы дорабатываем наши ведомственные указы и готовим такой "приятный сюрприз" для автошкол - если больше определенного процента учеников показывают плохой уровень подготовки, инструктора несут за это персональную ответственность", - сообщил Криклий.

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Эта практика уже прижилась в некоторых прогрессивных странах.

"В будущем в МВД собираются кардинально видоизменить процесс подготовки водителей. В частности, инструкторы смогут обучать новичков самостоятельно и не "привязываться" к автошколам", - говорит чиновник.

Автошкола в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП на улице Сумской Елена Зайцева, прекратила свою деятельность.