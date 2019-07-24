Toyota работает над электрификацией транспортных средств для Олимпийских игр-2020

Toyota создает электрокары для Олимпийских игр 2020. Фото: autonews.com

Компания Toyota разрабатывает электрический гольф-бус APM для Олимпийских игр-2020 в Токио.

В Toyota рассказали, что они 3 года исследовали транспорт предыдущих спортивных соревнований и планируют создать "лучший электробус для гольф-полей".

В компании уже разработали прототип. Минибуc сконструировали без дверей, но оставили крышу, которая держится на 6 стойках. Спереди и сзади в автомобиле окна. Внутри располагается 3 ряда сидений, рассчитанных на 4 пассажира и водителя.

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Автопроизводитель заявил, что планирует построить 200 шаттлов для спортсменов и посетителей с инвалидностью.

Поскольку Toyota является главным спонсором будущего спортивного мероприятия, компания обещает представить ряд других электромобилей, которые должны упростить передвижение гостей соревнований.

В приоритете марки - концентрация усилий для комфорта людей с инвалидностью.

Между тем, компания планирует выпустить Concept-i. Это - электромобиль в форме яйца, который, якобы, воспринимает эмоции человека с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили на tsn.ua.

Шведская компания Uniti открыла предзаказ на свой электрокар One за 20 тыс. евро.