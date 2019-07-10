Электрокар Unity уже продают за €15 тис.

Шведская компания Uniti открыла предзаказ на свой электрокар One за 20 тыс. евро.

Шведская компания Uniti открыла предзаказ на свой электрокар One за 20 тыс. евро.

Желающие получить авто в ближайшее время должны заплатить полную сумму уже сейчас. Для тех, то хочет сэкономить - могут внести депозит в размере 149 евро и ждать, когда откроют продажу на бюджетную версию.

Uniti планирует представить серийную модель до конца 2019 года. Ориентировочно, после этого начнут отгрузку электрокаров первым заказчикам.

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Характеристики автомобиля держат в секрете.

Компания Uniti создана совсем недавно. Деньги на создание прототипа и все другие расходы собраны благодаря сервису краудфандинга. На компанию "набросали" один миллион евро.

В перспективе марка выпустит более бюджетную модель за 14,9 тыс евро.

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