Toyota и Subaru совместно будут производить электрокары

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
Просмотров: 3969
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1593
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4357
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 42717
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 441
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 378
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2088
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3177
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5652
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3708
Фото
Все фото
10
10
10
7
5
Двигатель Kawasaki, 21 &quot;лошадь&quot; и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Новые BMW превращают в ремейки старых машин
Новые BMW превращают в ремейки старых машин
Показали концепт 5-местного летающего такси
Показали концепт 5-местного летающего такси
Видео
Все видео
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2385
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4617
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 486
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1098
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 1062
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
понедельник, 10 июня 2019 07:30

Toyota и Subaru совместно будут производить электрокары

  Комментировать
Toyota и Subaru совместно будут производить электрокары
Автопроизводители Toyota и Subaru договорились о совместном создании электрокаров. Фото: из открытых источников

Автопроизводители Toyota и Subaru договорились о совместном создании электрокаров. Однако каждая из марок будет выпускать машины со своей эмблемой.

Компании будут вместе разрабатывать платформу электропривода. Первым совместным транспортным станет электрический внедорожник C-класса.

Похоже, что это серьезный шаг для Toyota. Ведь компания несколько лет активно рекламировала свои гибридные модели. Некоторые ролики марка снимала даже, как антирекламу электрокаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запорожье будет производить МАЗы

Но есть несколько но. В США упали продажи Toyota Prius через выпуск Model 3. Другие модели марки приносят меньше прибыли на всех рынках. Поэтому похоже, что японская марка решила изменить курс.

Аналогичная история с автопроизводителем Subaru, который пока что представил только гибридный кроссовер XV, в сфере электрических машин.

Тенденция объединения автогигантов для создания электрокаров растет. Например BMW и Jaguar Land Rover уже обнародовали намерение формирования электрического тандема, сообщили на thedriven.io.

Компания Tesla разрабатывает первый серийный электрический пикап. Он будет иметь полноприводную динамическую подвеску и буксировочный потенциал около 140 тонн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Toyota и Subaru совместно будут производить электрокары». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пенсии пересчитают
Пенсии пересчитают Просмотров: 32293
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 22050
Алина Гросу показала мужа
Алина Гросу показала мужа
5
 1 Просмотров: 20538
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
16
 Просмотров: 12249
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
 Просмотров: 10791
Авто
Renault отказался объединяться с Fiat Chrysler
Renault отказался объединяться с Fiat Chrysler Просмотров: 360
Skoda выпустит новое спорт-купе Vision GT
Skoda выпустит новое спорт-купе Vision GT Просмотров: 756
Запорожье будет производить МАЗы
Запорожье будет производить МАЗы Просмотров: 2016
Украинцы купили авто на $200 млн
Украинцы купили авто на $200 млн Просмотров: 693
Парочка Citroen и Ford Granada - завтра стартует "Ретрофест"
Парочка Citroen и Ford Granada - завтра стартует "Ретрофест"
5
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
36
Крым гибридно просит у Зеленского воды и поездов: документ
27
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
19
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
10
Сын Ющенко открыл ресторан
8
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Голосов: 12039
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua