Toyota и Subaru совместно будут производить электрокары

Автопроизводители Toyota и Subaru договорились о совместном создании электрокаров. Фото: из открытых источников

Автопроизводители Toyota и Subaru договорились о совместном создании электрокаров. Однако каждая из марок будет выпускать машины со своей эмблемой.

Компании будут вместе разрабатывать платформу электропривода. Первым совместным транспортным станет электрический внедорожник C-класса.

Похоже, что это серьезный шаг для Toyota. Ведь компания несколько лет активно рекламировала свои гибридные модели. Некоторые ролики марка снимала даже, как антирекламу электрокаров.

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Но есть несколько но. В США упали продажи Toyota Prius через выпуск Model 3. Другие модели марки приносят меньше прибыли на всех рынках. Поэтому похоже, что японская марка решила изменить курс.

Аналогичная история с автопроизводителем Subaru, который пока что представил только гибридный кроссовер XV, в сфере электрических машин.

Тенденция объединения автогигантов для создания электрокаров растет. Например BMW и Jaguar Land Rover уже обнародовали намерение формирования электрического тандема, сообщили на thedriven.io.

Компания Tesla разрабатывает первый серийный электрический пикап. Он будет иметь полноприводную динамическую подвеску и буксировочный потенциал около 140 тонн.