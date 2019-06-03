Tesla готовит пикап лучше за Porsche и Ford. Фото: electrek.co

Компания Tesla разрабатывает первый серийный электрический пикап. Он будет иметь полноприводную динамическую подвеску и буксировочный потенциал около 140 тонн. Электрокар оснастят элементом питания, который обеспечит машине запас хода около 700 км, об этом заявил генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск.

Пикап будет иметь нетипичный дизайн по сравнению с другими машинами этого типа. Авто будет напоминать футуристические машины из фильма "Бегущий по лезвию". Маск даже сравнил "разрушительный дизайн" с переходом между "лошадью, каретой и автомобилем".

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Максимальная стартовая цена пикапа Tesla составит $49 тыс. Этот электрокар готовят для массового рынка. Между тем планируют конструировать и версии подороже.

Маск подчеркнул, что компания стремится, чтобы машина стала лучшим транспортным средством, в частности за Ford F-150 и Porsche 911, - сообщили на electrek.co.

Tesla обновила программное обеспечение автопилота функциями, которые были платными и входили в пакет Full Self-Driving.